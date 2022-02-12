"Аль-Ахли" - бронзовый призёр клубного чемпионата мира
Фото твиттер ФИФА
В матче за третье место на клубном чемпионате мира египетский "Аль-Ахли" разгромил "Аль-Хилал" со счётом 4:0.
Проигравшая команда с 28-й минуты выступала вдевятером после двух удалений.
"Аль-Хилал" (Эр-Рияд, Саудовская Аравия) - "Аль-Ахли" (Каир, Египет) - 0:4
Голы: Эль-Ханафи, 8 (0:1); Эль-Ханафи, 17 (0:2); Абделькадер, 40 (0:3); Эль-Сулейя, 64 (0:4).
Удаления: Перейра ("Аль-Хилал"), 14; Канно ("Аль-Хилал"), 28.
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