"Аль-Ахли" в товарищеском матче сокрушил "Краснодар"

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"Аль-Ахли" в товарищеском матче сокрушил "Краснодар"

В рамках подготовки к новому сезону "Краснодар" провёл товарищеский матч с "Аль-Ахли". "Быки" открыли счёт в поединке, однако потом египетский гранд взялся за дело и отгрузил сопернику пять голов.

"Краснодар" (Россия) – "Аль-Ахли" (Египет) - 1:5

Голы: Игнатьев, 10 - 1:0, Солиман, 22 (пенальти) - 1:1, Солиман, 45 - 1:2, Недвед, 77 - 1:3, Габер Мидо, 80 - 1:4, Мохареб, 90 - 1:5.

"Краснодар": Крицюк, Грицаенко, Голубев, Мартынов, Шишкин, Черников, Уткин, Петров, Сулейманов, Катрич, Окриашвили.

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