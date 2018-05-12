"Аль-Ахли" в товарищеском поединке минимально победил "Аякс"

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"Аль-Ахли" в товарищеском поединке минимально победил "Аякс"

В товарищеском матче египетский "Аль-Ахли" обыграл амстердамский "Аякс" со счётом 1:0.

"Аль-Ахли" – "Аякс" - 1:0

Гол: Мохсен, 83 - 1:0.

"Аякс": Онана (Алблас, 46), Ниссен, Схюрс, де Лигт (Орехуэла, 64), Мазрауи (де Вит, 58), Клюйверт (Банде, 46), ван де Бек (Матусива, 46), Нерес (Йонсен, 77), Эккеленкамп (Бергсма, 58), Баккер, Дольберг (Касьерра, 64).

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