"Аль-Духайль" объявил о переходе трансферной цели ПСЖ и "Манчестер Юнайтед"
"Аль-Духайль" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника "Портимоненсе" Сеи Накадзимы.
Сумма трансфера составила 35 миллионов евро. Условия личного контракта 24-летнего японца с катарским клубом пока неизвестны.
Таким образом, "Аль-Духайль" в гонке за хавбеком опередил "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ.
Хотя касательно парижан есть определённые сомнения, ведь ранее авторитетное издание AS сообщало, что переход Накадзимы в "Аль-Духайль" является частью схемы, придуманной французским грандом.
По информации испанской газеты, игрок сборной Японии может перейти в ПСЖ на правах аренды. Эти махинации обусловлены желанием катарских владельцев клуба обойти правила финансового фэйер-плей.
Не пропустите: "Лион" нанёс ПСЖ первое поражение в текущем розыгрыше Лиги 1. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Глушаков отказался от двух исковых требований к своей жене
-
Спасатели обнаружили тело одного из пассажиров самолёта, на котором летел Сала
-
Паредеса едва не отправили на больничный в дебютном матче за ПСЖ (видео)
-
"Валенсия" объявила о продлении контракта с одним из своих лидеров
-
Следующий матч может стать последним для Спаллетти в качестве тренера "Интера"
Лента новостей
-
Ракицкий исключён из списка игроков сборной Украины
-
Глушаков отказался от двух исковых требований к своей жене
-
Спасатели обнаружили тело одного из пассажиров самолёта, на котором летел Сала
-
Паредеса едва не отправили на больничный в дебютном матче за ПСЖ (видео)
-
Вратарь "Спартака" вернулся к полноценным тренировкам
-
"Аль-Духайль" объявил о переходе трансферной цели ПСЖ и "Манчестер Юнайтед"
-
"Ростов" назвал соперников по контрольным матчам на сборе в Испании
-
Халк сделал заявление о своём будущем
-
"Интер" определился с первым кандидатом на замену Спаллетти
-
"Валенсия" объявила о продлении контракта с одним из своих лидеров
-
Варди оскорбил тренера за то, что тот общался с Погба
-
"Милан" сделал предложение по экс-игроку "Манчестер Юнайтед"
-
Следующий матч может стать последним для Спаллетти в качестве тренера "Интера"
-
Всего одна команда из топ-5 чемпионатов Европы еще не проигрывала в этом сезоне
-
Хамшик подтвердил скорый уход из "Наполи"
-
Абель Эрнандес сравнил Гончаренко с Гаттузо
-
Головин вошел в символическую сборную 23-го тура Лиги 1 по версии L’Equipe
-
"Ювентус" впервые с 2011 года пропустил три гола в двух играх кряду
-
Де Лигт принял окончательное решение о своем будущем
-
Бензема в два раза превзошёл свой прошлогодний бомбардирский показатель в Примере
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|24
|61
|2
|Манчестер Сити
|25
|59
|3
|Тоттенхэм
|25
|57
|4
|Челси
|25
|50
|5
|Манчестер Юнайтед
|25
|48
|6
|Арсенал Лондон
|25
|47
|7
|Вулверхэмптон
|25
|38
|8
|Уотфорд
|25
|34
|9
|Эвертон
|25
|33
|10
|Борнмут
|25
|33
|11
|Лестер Сити
|25
|32
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|24
|31
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|25
|27
|14
|Кристал Пэлас
|25
|26
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|24
|16
|Саутгемптон
|25
|24
|17
|Бернли
|25
|24
|18
|Кардифф Сити
|25
|22
|19
|Фулхэм
|25
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|25
|11