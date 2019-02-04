"Аль-Духайль" объявил о переходе трансферной цели ПСЖ и "Манчестер Юнайтед"

"Аль-Духайль" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника "Портимоненсе" Сеи Накадзимы.

Сумма трансфера составила 35 миллионов евро. Условия личного контракта 24-летнего японца с катарским клубом пока неизвестны.

Таким образом, "Аль-Духайль" в гонке за хавбеком опередил "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ.

Хотя касательно парижан есть определённые сомнения, ведь ранее авторитетное издание AS сообщало, что переход Накадзимы в "Аль-Духайль" является частью схемы, придуманной французским грандом.

По информации испанской газеты, игрок сборной Японии может перейти в ПСЖ на правах аренды. Эти махинации обусловлены желанием катарских владельцев клуба обойти правила финансового фэйер-плей.

Не пропустите: "Лион" нанёс ПСЖ первое поражение в текущем розыгрыше Лиги 1. | http://soccernews.ru