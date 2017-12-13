"Аль-Джазира" - "Реал" - 1:2 (обзор)

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"Аль-Джазира" - "Реал" - 1:2 (обзор)Смотрите видеообзор матча 1/2 финала клубного Чемпионата Мира, в котором мадридский "Реал" одержал волевую победу над "Аль-Джазирой" из ОАЭ.

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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