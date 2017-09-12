Аль-Хелаифи: "Были клубы, которые предлагали Мбаппе больше, но он любит ПСЖ и выбрал нас"



Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи заявил, его клубу пришлось побороться за форварда Килиана Мбаппе.

"Мы вели конкурентную борьбу за Мбаппе. Некоторые клубы предлагали ему больше, чем мы. Его хотел видеть в своих рядах каждый большой клуб. Но мы рассказали ему о нашем проекте и о его амбициях. Килиан является французом и парижанином, поэтому он любит ПСЖ. Он всегда мечтал играть за наш клуб", - приводит слова Аль-Хелаифи Goal.com.

Напомним, что ПСЖ арендовал 18-летнего Мбаппе у "Монако" с обязательством выкупа через год за 135 миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на 45 миллионов за счет бонусов.

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