Аль-Хелаифи: "Были клубы, которые предлагали Мбаппе больше, но он любит ПСЖ и выбрал нас"

Теги псжкилиан мбаппе

Аль-Хелаифи: "Были клубы, которые предлагали Мбаппе больше, но он любит ПСЖ и выбрал нас"
Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи заявил, его клубу пришлось побороться за форварда Килиана Мбаппе.

"Мы вели конкурентную борьбу за Мбаппе. Некоторые клубы предлагали ему больше, чем мы. Его хотел видеть в своих рядах каждый большой клуб. Но мы рассказали ему о нашем проекте и о его амбициях. Килиан является французом и парижанином, поэтому он любит ПСЖ. Он всегда мечтал играть за наш клуб", - приводит слова Аль-Хелаифи Goal.com.

Напомним, что ПСЖ арендовал 18-летнего  Мбаппе у "Монако" с обязательством выкупа через год за 135 миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на 45 миллионов за счет бонусов.

Не пропустите: Мбаппе назвал клуб, в котором хотел бы завершить карьеру. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Роналду возвращается: "Реал" принимает АПОЭЛ на "Сантьяго Бернабеу"

Роналду возвращается: "Реал" принимает АПОЭЛ на "Сантьяго Бернабеу"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 5 15
2 Монако 5 12
3 Лион 5 11
4 Сент-Этьен 5 10
5 Бордо 5 9
6 ФК Кан 5 9
7 Анжер 5 7
8 Нант 5 7
9 Тулуза 5 7
10 Марсель 5 7
11 Ницца 5 6
12 Генгам 5 6
13 Амьен 5 6
14 Ренн 5 5
15 Труа 5 5
16 Лилль 5 5
17 Монпелье 5 4
18 Страсбур 5 4
19 Дижон 5 4
20 Метц 5 0
Полная таблица

топ-5 тегов