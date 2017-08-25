Аль-Хелаифи: "Цель ПСЖ - победа в Лиге Чемпионов"

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Аль-Хелаифи: "Цель ПСЖ - победа в Лиге Чемпионов"

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи заявил, что он мечтает о победе в Лиге Чемпионов. 

"Цель ПСЖ - победа в Лиге Чемпионов. Но в этом турнире участвует еще много сильных клубов, которые более опытные, чем мы. Впрочем, мы сделаем все, чтобы победить. Если не в этом сезоне, то в следующем", - приводит слова Аль-Хелаифи AS.

Стоит отметить, что лучшим достижением в истории ПСЖ является выход в полуфинал Лиги Чемпионов в сезоне 1994/95. В новейшей истории клуб добирался только до четвертьфинала.

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