Аль-Хелаифи готов будет отомстить "Реалу", если тот подпишет Неймара
Президент французского ПСЖ Нассер Ганим Аль-Хелаифи готов будет отомстить мадридскому "Реалу", если тот подпишет форварда его команды Неймара.
Так, по сведениям испанской прессы, клубный босс парижан предупредил своих коллег, что, если они предпримут попытки подписать главную звезду "красно-синих", в ответ он заманит на "Парк де Пренс" вингера "сливочных" Марко Асенсио.
Напомним, владельцы ПСЖ готовы предложить дополнительный контракт Неймару. | soccernews.ru
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