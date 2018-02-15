Аль-Хелаифи готов будет отомстить "Реалу", если тот подпишет Неймара

Теги марко асенсионассер ганим аль-хелаифипсжнеймарреал мадрид

Аль-Хелаифи готов будет отомстить "Реалу", если тот подпишет НеймараПрезидент французского ПСЖ Нассер Ганим Аль-Хелаифи готов будет отомстить мадридскому "Реалу", если тот подпишет форварда его команды Неймара.

Так, по сведениям испанской прессы, клубный босс парижан предупредил своих коллег, что, если они предпримут попытки подписать главную звезду "красно-синих", в ответ он заманит на "Парк де Пренс" вингера "сливочных" Марко Асенсио.

Напомним, владельцы ПСЖ готовы предложить дополнительный контракт Неймару. | soccernews.ru

комментарии
ALEX

плаксивый арабский недоделок

Ответить
эльдарХан

эпичный долбоеб он если это его слова

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Потрясающий камбэк "Локо", боль "Спартака" и другие итоги первых матчей 1/16 финала Лиги Европы

Потрясающий камбэк "Локо", боль "Спартака" и другие итоги первых матчей 1/16 финала Лиги Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 23 59
2 Атлетико Мадрид 23 52
3 Валенсия 23 43
4 Реал Мадрид 22 42
5 Вильярреал 23 37
6 Севилья 23 36
7 Эйбар 23 35
8 Сельта Виго 23 32
9 Жирона 23 31
10 Хетафе 23 30
11 Бетис 22 30
12 Леганес 22 29
13 Атлетик Бильбао 23 28
14 Реал Сосьедад 23 26
15 Эспаньол 23 26
16 Алавес 23 25
17 Леванте 23 20
18 Лас Пальмас 23 18
19 Депортиво Ла-Корунья 22 17
20 Малага 23 13
Полная таблица

топ-5 тегов