Аль-Хелаифи намерен удовлетворить запрос Неймара по входящему трансферу

ПСЖ оценивает возможность подписания текущим летом полузащитника каталонской "Барселоны" Филиппе Коутиньо, информирует Globo Esporte.

Так, по сведениям источника, инициатором переезда 26-летнего хавбека "сине-гранатовых" на "Парк де Пренс" выступает главная звезда парижан Неймар. Президент же чемпионов Франции Нассер Ганим Аль-Хелаифи намерен удовлетворить запрос бразильца, чтобы удержать его в своей команде.

Напомним, ПСЖ нацелился на ведущего защитника "Баварии". | soccernews.ru