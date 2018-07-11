Аль-Хелаифи намерен удовлетворить запрос Неймара по входящему трансферу

Теги нассер ганим аль-хелаифипсжнеймарбарселонафилиппе коутиньо

Аль-Хелаифи намерен удовлетворить запрос Неймара по входящему трансферуПСЖ оценивает возможность подписания текущим летом полузащитника каталонской "Барселоны" Филиппе Коутиньо, информирует Globo Esporte.

Так, по сведениям источника, инициатором переезда 26-летнего хавбека "сине-гранатовых" на "Парк де Пренс" выступает главная звезда парижан Неймар. Президент же чемпионов Франции Нассер Ганим Аль-Хелаифи намерен удовлетворить запрос бразильца, чтобы удержать его в своей команде.

Напомним, ПСЖ нацелился на ведущего защитника "Баварии". | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Официально: Лангле стал игроком "Барселоны"

Официально: Лангле стал игроком "Барселоны"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов