Аль-Хелаифи: "Решение по исходящим трансферам будет принимать Тухель"

Президент ПСЖ Нассер Ганим Аль-Хелаифи рассказал о трансферных планах своего клуба на ближайшее лето.

" Тьяго Мотта хочет завершить карьеру, он останется тренером в нашей академии. Решение же по другим игрокам команды будет принимать наш новый тренер. Мы поговорим с ним и решим, кто будет выставлен на трансфер ", - цитирует клубного босса парижан Le 10 Sport.

Напомним, Аль-Хелаифи исключил продажу Неймара. | soccernews.ru