Аль-Хелаифи: "Трансфер Неймара соответствует правилам УЕФА"

Президент ПСЖ Насер Аль-Хелаифи поделился мнением о покупке парижским клубом бразильского нападающего Неймара за 222 миллиона евро.

"Может быть, сейчас этот трансфер кажется дорогим, но через два-три года с точки зрения бренда Неймара и ПСЖ всё будет казаться наоборот. Уверен, что мы заработаем на этом больше, чем потратили. Для меня это потрясающий трансфер. Всё по правилам УЕФА. Люди, которые беспокоятся о финансовом фэйр-плей, сходите за кофе, не беспокойтесь о нас, мы в хороших руках. Неймар пришёл к нам не из-за денег. Он мог бы получить гораздо больше в другом клубе" - сказал Аль-Хелаифи.

Напомним, что зарплата 25-летнего Неймара в ПСЖ составит 30 миллионов евро в год.

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