Аль-Хелаифи: "Весь мир знает Мбаппе"



Президент ПСЖ Насер Аль-Хелаифи прокомментировал подписание контракта с нападающим Килианом Мбаппе.

"Это великолепный момент для клуба. Мбаппе всего лишь 18 лет, но его уже знает весь мир. Добро пожаловать домой, Килиан. Верю, что мы вместе будем писать красивые страницы истории клуба", - цитирует Аль-Хелаифи официальный твиттер французского клуба.

Напомним, что ПСЖ арендовал 18-летнего Мбаппе у "Монако" до лета 2018 года. Через год парижане должны будут выкупить трансфер форварда за сумму от 135 до 180 миллионов евро.

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