"Аль-Хилал" может переманить наставника "Спортинга"

Теги аль-хилалспортинг лиссабон

"Аль-Хилал" может переманить наставника "Спортинга"

"Аль-Хилал" может переманить главного тренера лиссабонского "Спортинга" Жорже Жезуша.

Клуб из Эр-Рияда предлагает португальскому специалисту зарплату в размере шести миллионов евро, что заметно превышает его нынешний оклад.

Отметим, что в этом сезоне "Спортинг" под руководством Жезуша финишировал на третьем месте в чемпионате Португалии.

Не пропустите: Бывший помощник Моуринью возглавит "Бенфику". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Марадона стал главным тренером и президентом клуба из Беларуси

Марадона стал главным тренером и президентом клуба из Беларуси

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Порту 34 88
2 Бенфика 34 81
3 Спортинг Лиссабон 34 78
4 Брага 34 75
5 Рио Аве 34 51
6 Дешпортиво Чавес 34 47
7 Маритиму 34 47
8 Боавишта 34 45
9 Витория Гимарайнш 34 43
10 КД Тондела 34 38
11 Портимоненсе 34 38
12 Белененсиш 34 37
13 Дешпортиво Авеш 34 34
14 Морейренсе ФК 34 32
15 Витория Сетубал 34 32
16 Фейренсе 34 31
17 Пасуш де Феррейра 34 30
18 Эшторил 34 30
Полная таблица

топ-5 тегов