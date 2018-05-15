"Аль-Хилал" может переманить наставника "Спортинга"

"Аль-Хилал" может переманить главного тренера лиссабонского "Спортинга" Жорже Жезуша.

Клуб из Эр-Рияда предлагает португальскому специалисту зарплату в размере шести миллионов евро, что заметно превышает его нынешний оклад.

Отметим, что в этом сезоне "Спортинг" под руководством Жезуша финишировал на третьем месте в чемпионате Португалии.

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