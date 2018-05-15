"Аль-Хилал" может переманить наставника "Спортинга"
"Аль-Хилал" может переманить главного тренера лиссабонского "Спортинга" Жорже Жезуша.
Клуб из Эр-Рияда предлагает португальскому специалисту зарплату в размере шести миллионов евро, что заметно превышает его нынешний оклад.
Отметим, что в этом сезоне "Спортинг" под руководством Жезуша финишировал на третьем месте в чемпионате Португалии.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|34
|88
|2
|Бенфика
|34
|81
|3
|Спортинг Лиссабон
|34
|78
|4
|Брага
|34
|75
|5
|Рио Аве
|34
|51
|6
|Дешпортиво Чавес
|34
|47
|7
|Маритиму
|34
|47
|8
|Боавишта
|34
|45
|9
|Витория Гимарайнш
|34
|43
|10
|КД Тондела
|34
|38
|11
|Портимоненсе
|34
|38
|12
|Белененсиш
|34
|37
|13
|Дешпортиво Авеш
|34
|34
|14
|Морейренсе ФК
|34
|32
|15
|Витория Сетубал
|34
|32
|16
|Фейренсе
|34
|31
|17
|Пасуш де Феррейра
|34
|30
|18
|Эшторил
|34
|30