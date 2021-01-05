"Аль-Хиляль" предложит Диего Косте контракт на 17 млн евро

Теги диего костатрансферы

"Аль-Хиляль" предложит Диего Косте контракт на 17 млн евроКлуб "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии обсуждает с агентом Диего Косты возможность подписания игрока, сообщает португальская газета Record.

Еще недавно "Аль-Хиляль" рассчитывал заполучить Алекса Тейшейру, но не смог договориться с бразильцем.

Для Косты в клубе готовы предложить договор на 2,5 года. По этому соглашению нападающий получит 17 млн евро. 

Напомним, испанец разорвал контракт с "Атлетико" в конце 2020 года.

Читать также: "Атлетико" заинтересован в нападающем "Реал Сосьедад" Виллиане Жозе| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

В АПЛ новый рекорд по количеству случаев заражения коронавирусом

В АПЛ новый рекорд по количеству случаев заражения коронавирусом

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов