"Аль-Хиляль" предложит Диего Косте контракт на 17 млн евро

Клуб "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии обсуждает с агентом Диего Косты возможность подписания игрока, сообщает португальская газета Record.

Еще недавно "Аль-Хиляль" рассчитывал заполучить Алекса Тейшейру, но не смог договориться с бразильцем.

Для Косты в клубе готовы предложить договор на 2,5 года. По этому соглашению нападающий получит 17 млн евро.