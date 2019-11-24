"Аль-Хилял" стал победителем азиатской Лиги Чемпионов

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"Аль-Хилял" стал победителем азиатской Лиги Чемпионов

"Аль-Хилял" из Саудовской Аравии выиграл азиатскую Лигу Чемпионов.

"Аль-Хилял" обыграл японский клуб "Урава" с общим счетом 3:0.

"Урава" - "Аль-Хилял" - 0:2 (0:0). Первый матч0:1

Голы: Аль-Давсари, 74; Гомис, 90+3.

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