"Аль-Хилял" стал победителем азиатской Лиги Чемпионов
"Аль-Хилял" из Саудовской Аравии выиграл азиатскую Лигу Чемпионов.
"Аль-Хилял" обыграл японский клуб "Урава" с общим счетом 3:0.
"Урава" - "Аль-Хилял" - 0:2 (0:0). Первый матч - 0:1
Голы: Аль-Давсари, 74; Гомис, 90+3.
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