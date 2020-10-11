Ал. Караваев прокомментировал поражение Украины от команды Германии в Лиге наций

Теги украинагермания

Ал. Караваев прокомментировал поражение Украины от команды Германии в Лиге наций

Защитник "Динамо" и сборной Украины Александр Караваев высказался о поражение своей команды от Германии (1:2) в матче Лиги наций.

"Мы сами установили эту планку и стараемся играть по максимуму. Многое, бывает, не получается, но дело не в желании или силах. Мы на последних минутах бежим в атаку, стараемся. Очень хочется играть на таком высоком уровне и прогрессировать.

Все приезжают в сборную с большим желанием, мы знаем, что защищаем честь страны, в команде прекрасная атмосфера. Отрадно видеть, что болельщики это замечают и поддерживают", - передает слова Караваева пресс-служба УЕФА.

В следующем туре Украина сыграет с Испанией. Встреча состоится 13 октября.

Читайте также: Лига Наций: Германия добыла выездную победу над Украиной, Испания переиграла Швейцарию. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Рашид Рахимов возглавил "Уфу"

Рашид Рахимов возглавил "Уфу"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа 1 М О
1 Грузия Грузия 6 16
2 Казахстан Казахстан 6 6
3 Латвия Латвия 6 4
4 Андорра Андорра 6 4
Группа 2 М О
1 Беларусь Беларусь 6 14
2 Люксембург Люксембург 6 10
3 Молдова Молдова 6 9
4 Сан-Марино Сан-Марино 6 0
Группа 3 М О
1 Косово Косово 6 14
2 Азербайджан Азербайджан 6 9
3 Фарерские острова Фарерские острова 6 5
4 Мальта Мальта 6 3
Группа 4 М О
1 Македония Македония 6 15
2 Армения Армения 6 10
3 Гибралтар Гибралтар 6 6
4 Лихтенштейн Лихтенштейн 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов