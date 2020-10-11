Ал. Караваев прокомментировал поражение Украины от команды Германии в Лиге наций
Защитник "Динамо" и сборной Украины Александр Караваев высказался о поражение своей команды от Германии (1:2) в матче Лиги наций.
"Мы сами установили эту планку и стараемся играть по максимуму. Многое, бывает, не получается, но дело не в желании или силах. Мы на последних минутах бежим в атаку, стараемся. Очень хочется играть на таком высоком уровне и прогрессировать.
Все приезжают в сборную с большим желанием, мы знаем, что защищаем честь страны, в команде прекрасная атмосфера. Отрадно видеть, что болельщики это замечают и поддерживают", - передает слова Караваева пресс-служба УЕФА.
В следующем туре Украина сыграет с Испанией. Встреча состоится 13 октября.
Читайте также: Лига Наций: Германия добыла выездную победу над Украиной, Испания переиграла Швейцарию. | http://soccernews.ru
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Лига Наций: все результаты 10 октября
Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Грузия
|6
|16
|2
|Казахстан
|6
|6
|3
|Латвия
|6
|4
|4
|Андорра
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
|6
|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4