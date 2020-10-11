Ал. Караваев прокомментировал поражение Украины от команды Германии в Лиге наций

Защитник "Динамо" и сборной Украины Александр Караваев высказался о поражение своей команды от Германии (1:2) в матче Лиги наций.

"Мы сами установили эту планку и стараемся играть по максимуму. Многое, бывает, не получается, но дело не в желании или силах. Мы на последних минутах бежим в атаку, стараемся. Очень хочется играть на таком высоком уровне и прогрессировать.

Все приезжают в сборную с большим желанием, мы знаем, что защищаем честь страны, в команде прекрасная атмосфера. Отрадно видеть, что болельщики это замечают и поддерживают", - передает слова Караваева пресс-служба УЕФА.

В следующем туре Украина сыграет с Испанией. Встреча состоится 13 октября.

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