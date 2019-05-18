Ал. Миранчук - о переезде от брата: "У Антона личная жизнь, было неловко третьим в квартире"

Хавбек "Локомотива" Алексей Миранчук рассказал, почему решил переехать от брата. Об этом информирует "Чемпионат".



"Я принял решение съехать. У Антона личная жизнь, было неловко третьим в квартире. Да и вообще, мы взрослые ребята! Переехал сам, потому что странно было бы их выгонять, так ведь? Далековато живём друг от друга, я теперь около мамы. Теперь вижусь с ней побольше. Заглядываю иногда к Антоше: как атмосфера, как обстановка. По холодильнику пошарюсь", - сказал Миранчук.

В нынешнем сезоне футболист участвовал в 28 матчах, забив 3 гола и сделав 8 результативных передач.

Завтра, 18 мая, "Локомотив встретится с "Уралом" в рамках 29-го тура РПЛ. Начало - в 11:30 (мск).

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