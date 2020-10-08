Ал. Миранчук приступил к тренировкам в общей группе "Аталанты"

Российский игрок "Аталанты" Алексей Миранчук восстановился после травмы и приступил к тренировкам в общей группе. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Напомним, футболист перешел в итальянскую команду 4 сентября, но пока не принял участия ни в одном матче из-за повреждения.

17 октября "Аталанта" на выезде встретится с "Наполи". Возможно, 24-летний Миранчук дебютирует в этом матче.

После трех туров Серии А "Аталанта" возглавляет турнирную таблицу.

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