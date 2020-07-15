Ал. Миранчук рассказал, что изменилось в "Локомотиве" с приходом Николича

Теги локомотив москваалексей миранчукмарко николич

Ал. Миранчук рассказал, что изменилось в "Локомотиве" с приходом Николича

Хавбек "Локомотива" Алексей Миранчук рассказал, что думает о новом главном тренере Марко Николиче.

В конце мая Юрий Семин покинул "железнодорожников". Его место занял сербский специалист Марко Николич.

"Что нового внес Марко Николич? В первую очередь, человек говорит по-английски! Уже воспринимается по-другому.

Все понимают, что короткий период для подготовки, поэтому концентрация выше в разы. Мы играем на Лигу чемпионов, она нам нужна, мы привыкли в ней играть.

Изменилось то, что добавилось больше тактических упражнений, начали больше работать над тактикой, перемещениями. Он начал прививать нам стремление к ударам, бить с дальних позиций. Есть эмоциональные установки, может показать себя. Он неплохой психолог, знает, что футболисту сказать. Мы понимаем, какая у нас есть задача (Лига чемпионов), и мы стараемся сообща выполнить ее", - рассказал Миранчук в программе "Футбол России".

"Локомотив" занимает 2 место в турнирной таблице РПЛ. Команда борется за путевку в Лигу Чемпионов-2020/21.

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