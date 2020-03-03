Ал. Миранчук рассказал, что Смолов зовет его в Испанию

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Ал. Миранчук рассказал, что Смолов зовет его в Испанию

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук рассказал, что нападающий "Сельты" Федор Смолов призывает его перебраться в чемпионат Испании.

"Мы с братом списываемся со Смоловым. Федя говорит, что его приняли в команде очень хорошо. Буквально с первого дня он очень хорошо себя чувствует. Можно сказать, что он нас зазывает, потому что чемпионат космический. Все в атаку. Этот переход вызывает у него только положительные эмоции. Мы за Федю только радуемся, что он отметился в матче с "Реалом". Это придаст ему еще больший стимул, уверенности. Он будет прибавлять, и поднимать команду снизу", - приводят слова Миранчука российские СМИ.

Ранее сообщалось, что активный интерес к 24-летнему Миранчуку проявляют "Милан", "Интер" и "Ювентус". Также хавбек входит в сферу интересов "Барселоны". В нынешнем сезоне он провел за "Локомотив" 22 матча во всех турнирах, забил девять голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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