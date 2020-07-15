Ал. Миранчук рассказал об отношениях с Семиным
Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук высказался об отношениях с экс-тренером Юрием Семиным.
Специалист покинул московский клуб 31 мая. Его место занял Марко Николич.
"Считаю, что если кто-то не выставил фото с прощанием с Юрием Павловичем, то это не значит, что он там в каких-то плохих отношениях. Большое уважение к Юрию Павловичу, все очень тепло с ним всегда общались. Ни у кого не было с ним больших разногласий и недопонимания. Все было конкретно, в лицо и понятно. Наверное, в таком возрасте тяжело перенастроить свой организм, свое понимание, свое мышление. Если у тебя уже что-то сформировалось в течение жизни, то это будет всегда с тобой", - рассказал Миранчук.
Семин тренировал "Локомотив" с 1986 по 1990 годы, с 1992 по 2005 годы, с 2009 по 2010 годы, а также с 2016 года. Под его руководством "железнодорожники" трижды становились чемпионами России, шесть раз выиграли Кубок России, а также три раза - Суперкубок страны.
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