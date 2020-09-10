Ал. Миранчук рассказал, почему решил покинуть "Локомотив"

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Ал. Миранчук рассказал, почему решил покинуть "Локомотив"

Хавбек "Локомотива" Алексей Миранчук на ютуб-канале журналиста Нобеля Арустамяна рассказал, почему решился на трансфер в "Аталанту", хотя "железнодорожники" предлагали ему выгодный контракт.

"Знал, что предлагают больше. Четыре миллиона за сезон? Это много ты сказал. Но в "Аталанте", конечно, намного меньше.

Честно скажу, я даже об этом не думал. Я что-то теряю? Я решил для себя, что хочу выйти из зоны комфорта. Мало людей таких.

Я много где читал, что "Миранчук только говорит, что хочет где-то играть в Европе, а сам ничего не делает для этого". Хотя я не доказываю что-то им. Хочу для себя что-то попробовать", - сказал футболист.

Напомним, 24-летний футболист перешел в "Аталанту" из "Локомотива", заключив пятилетний контракт с итальянским клубом. По данным СМИ, футболист будет зарабатывать 1,7 миллиона евро в год.

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