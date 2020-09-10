Ал. Миранчук рассказал, почему решил покинуть "Локомотив"

Хавбек "Локомотива" Алексей Миранчук на ютуб-канале журналиста Нобеля Арустамяна рассказал, почему решился на трансфер в "Аталанту", хотя "железнодорожники" предлагали ему выгодный контракт.

"Знал, что предлагают больше. Четыре миллиона за сезон? Это много ты сказал. Но в "Аталанте", конечно, намного меньше.