Аль-Мутава из Кувейта побил мировой рекорд по числу матчей за сборную

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Аль-Мутава из Кувейта побил мировой рекорд по числу матчей за сборную

Фото твиттер Бадера аль-Мутава

Нападающий сборной Кувейта Бадер аль-Мутава установил футбольный мировой рекорд.

36-летний форвард превзошёл достижение египтянина Ахмеда Хассана по количеству матчей в составе национальной команды.

Накануне аль-Мутава провёл 185-ю игру за сборную Кувейта.

В активе завершившего карьеру Хассана 184 матча, на счету испанца Серхио Рамоса 180 встреч, у португальца Криштиану Роналду 178 поединков.

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