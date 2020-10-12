"Аль-Наср" готов купить Озила

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"Аль-Наср" готов купить Озила

Полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

TYC Sports утверждает, что "Аль-Наср" готов купить звёздного немца и уже предложил за него 5,5 миллионов евро.

С самим футболистом клуб из Эр-Рияда намерен заключить двухлетний контракт.

Озил выступает за "Арсенал" с 2013 года, сыграл 254 матча, забил 44 гола и сделал 77 ассистов. Его контракт с "канонирами" истекает следующим летом.

Не пропустите: Венгер считает, что Озил все еще может быть полезным для "Арсенала". | http://soccernews.ru
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