"Аль-Наср" уволил итальянца Пранделли с поста главного тренера
Итальянский тренер Чезаре Пранделли отправлен в отставку с поста наставника "Аль-Насра", сообщает официальный твиттер клуба.
60-летний итальянский специалист возглавлял дубайский клуб с мая 2017 года. Под его руководством "Аль-Наср" после 12 туров занимает 4 место в чемпионате ОАЭ.
Ранее сообщалось, что Пранделли входит в число кандидатов на пост наставника сборной Италии, которую он ранее возглавлял с 2010 по 2014 годы.
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