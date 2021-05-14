"Аль-Садд" готов отпустить Хави в "Барселону"

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Продление контракта с "Аль-Саддом" до 2023 года не помешает возвращению Хави в "Барселону" в случае поступления соответствующего предложения.

По информации Marca, в катарском клубе ценят преданность 41-летнего специалиста, который в прошлом году отказал экс-президенту "блауграны" Жозепу Бартомеу, поэтому не намерены препятствовать его возможному уходу.

Сообщается, что испанский тренер недавно контактировал с действующим президентом "Барсы" Жоаном Лапортой, однако предмет их разговора неизвестен. Будущее Рональда Кумана на "Камп Ноу" пока не определено.

Хави возглавляет "Аль-Садд" с лета 2019 года и выиграл с командой 6 трофеев.

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