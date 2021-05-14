"Аль-Садд" готов отпустить Хави в "Барселону"

Теги хавибарселонааль-садд

"Аль-Садд" готов отпустить Хави в "Барселону"

Фото инстаграм Хави

Продление контракта с "Аль-Саддом" до 2023 года не помешает возвращению Хави в "Барселону" в случае поступления соответствующего предложения.

По информации Marca, в катарском клубе ценят преданность 41-летнего специалиста, который в прошлом году отказал экс-президенту "блауграны" Жозепу Бартомеу, поэтому не намерены препятствовать его возможному уходу.

Сообщается, что испанский тренер недавно контактировал с действующим президентом "Барсы" Жоаном Лапортой, однако предмет их разговора неизвестен. Будущее Рональда Кумана  на "Камп Ноу" пока не определено.

Хави возглавляет "Аль-Садд" с лета 2019 года и выиграл с командой 6 трофеев.

Не пропустите: Куман провел встречу с президентом "Барселоны". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Ла Лигу в этом сезоне?
Все опросы
Загрузка...

главное

Хавбек "Краснодара" может стать одноклубником Миранчука в "Аталанте"

Хавбек "Краснодара" может стать одноклубником Миранчука в "Аталанте"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов