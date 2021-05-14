"Аль-Садд" готов отпустить Хави в "Барселону"
Фото инстаграм Хави
Продление контракта с "Аль-Саддом" до 2023 года не помешает возвращению Хави в "Барселону" в случае поступления соответствующего предложения.
По информации Marca, в катарском клубе ценят преданность 41-летнего специалиста, который в прошлом году отказал экс-президенту "блауграны" Жозепу Бартомеу, поэтому не намерены препятствовать его возможному уходу.
Сообщается, что испанский тренер недавно контактировал с действующим президентом "Барсы" Жоаном Лапортой, однако предмет их разговора неизвестен. Будущее Рональда Кумана на "Камп Ноу" пока не определено.
Хави возглавляет "Аль-Садд" с лета 2019 года и выиграл с командой 6 трофеев.
Не пропустите: Куман провел встречу с президентом "Барселоны". | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
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|20
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|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14