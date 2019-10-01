"Аль-Садд" Хави разгромили в полуфинале азиатской Лиги Чемпионов
В первой полуфинальной игре азиатской Лиги Чемпионов "Аль-Садд" под руководством Хави с крупным счетом проиграл "Аль-Хилалу".
"Аль-Садд" (Катар) - "Аль-Хилал" (Саудовская Аравия) 1:4
Голы: Гомис (аг), 14 - 1:0, Гомис, 33 - 1:1, Аль-Булайхи, 45 - 1:2, Аль-Хажри (аг), 60 - 1:3, Аль-Шалхуб, 67 - 1:4
Ответный поединок запланирован на 22 октября.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Зоб Ахан
|6
|12
|2
|Аль-Наср
|6
|10
|3
|Аль-Завраа
|6
|8
|4
|Аль-Васл
|6
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Аль-Вахда
|6
|13
|2
|Аль-Иттихад
|6
|11
|3
|Локомотив
|6
|7
|4
|Аль-Райян
|6
|3
|Группа C
|М
|О
|1
|Аль-Хилал
|6
|13
|2
|Аль-Шорта
|6
|9
|3
|Эстеглал
|6
|8
|4
|Аль-Аин
|6
|2
|Группа D
|М
|О
|1
|Аль-Садд
|6
|10
|2
|Аль-Ахли
|6
|9
|3
|Пахтакор
|6
|8
|4
|Персеполис
|6
|7
|Группа E
|М
|О
|1
|Шандонг Луненг
|6
|11
|2
|Касима Антлерс
|6
|10
|3
|Гьеонгнам
|6
|8
|4
|Джохор ФК
|6
|4
|Группа F
|М
|О
|1
|Санфречче Хиросима
|6
|15
|2
|Гуанчжоу
|6
|10
|3
|Дэгу
|6
|9
|4
|Мельбурн Виктори
|6
|1
|Группа G
|М
|О
|1
|Джеонбук Моторс
|6
|13
|2
|Урава Редз
|6
|10
|3
|Бейджин Гуоан
|6
|7
|4
|Бурирам ПЕА
|6
|4
|Группа H
|М
|О
|1
|Улсан Хоранг-и
|6
|11
|2
|Шанхай Ист Эйшиа
|6
|9
|3
|Кавасаки Фронтале
|6
|8
|4
|Сидней ФК
|6
|3