"Аль-Садд" Хави разгромили в полуфинале азиатской Лиги Чемпионов

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"Аль-Садд" Хави разгромили в полуфинале азиатской Лиги Чемпионов

В первой полуфинальной игре азиатской Лиги Чемпионов "Аль-Садд" под руководством Хави с крупным счетом проиграл "Аль-Хилалу".

"Аль-Садд" (Катар) - "Аль-Хилал" (Саудовская Аравия) 1:4

Голы: Гомис (аг), 14 - 1:0, Гомис, 33 - 1:1, Аль-Булайхи, 45 - 1:2, Аль-Хажри (аг), 60 - 1:3, Аль-Шалхуб, 67 - 1:4

Ответный поединок запланирован на 22 октября.

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