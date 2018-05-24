"Аль-Садд" объявил о продлении контракта с Хави

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"Аль-Садд" объявил о продлении контракта с Хави

"Аль-Садд" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Хави Эрнандесом.

38-летний испанец заключил с катарским клубом соглашение до 2020 года.

"Очень рад, что остаюсь частью семьи "Аль-Садда" ещё на два года. Я доволен, что нахожусь в этом клубе и рядом с этими болельщиками" - сказал воспитанник "Барселоны".

Хави выступает за "Аль-Садд" с 2015 года, сыграл 64 матча, забил 17 голов и сделал 21 результативную передачу.

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