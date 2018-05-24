"Аль-Садд" объявил о продлении контракта с Хави
"Аль-Садд" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Хави Эрнандесом.
38-летний испанец заключил с катарским клубом соглашение до 2020 года.
"Очень рад, что остаюсь частью семьи "Аль-Садда" ещё на два года. Я доволен, что нахожусь в этом клубе и рядом с этими болельщиками" - сказал воспитанник "Барселоны".
Хави выступает за "Аль-Садд" с 2015 года, сыграл 64 матча, забил 17 голов и сделал 21 результативную передачу.
Не пропустите: Каземиро дал достойный ответ Хави. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аль-Райян
|26
|62
|2
|Аль-Джайш
|26
|48
|3
|Аль-Садд
|26
|47
|4
|Аль-Шорта
|26
|44
|5
|Умм Салал
|26
|41
|6
|Аль-Ахли
|26
|37
|7
|Аль-Сайлия
|26
|36
|8
|Аль-Араби
|26
|35
|9
|Аль-Гарафа
|26
|34
|10
|Аль-Хор
|26
|33
|11
|Аль-Вакрах
|26
|30
|12
|Аль-Харитийат
|26
|27
|13
|Катар СК
|26
|27
|14
|Месаймеер
|26
|6