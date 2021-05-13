"Аль-Садд" объявил о продлении контракта с Хави

Фото твиттер "Аль-Садда"

Наставник "Аль-Садда" Хави заключил новое соглашение с катарским клубом.

Стороны продлили контракт до 2023 года. Предыдущий договор истекал в июне.

Напомним, что испанец возглавляет "Аль-Садд" с лета 2019 года и выиграл с командой 6 трофеев.

СМИ неоднократно писали о заинтересованности "Барселоны" в возвращении Хави. Сейчас "сине-гранатовых" тренирует Рональд Куман.

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