"Аль-Садд" под руководством Хави завершил чемпионат Катара без поражений
Фото твиттер "Аль-Садда"
Завершился очередной розыгрыш чемпионата Катара, победителем которого стал "Аль-Садд".
Команда под руководством Хави досрочно стала чемпионом ещё месяц назад, а теперь закрепила успех новым достижением.
"Аль-Садд" за весь сезон не проиграл ни одного матча в чемпионате: 60 очков в 22 турах - 19 побед и 3 ничьи. Разница забитых и пропущенных голов - 77:14.
Для Хави это шестой трофей в тренерской карьере. Он возглавляет команду с мая 2019 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аль-Шорта
|17
|42
|2
|Аль-Райян
|17
|38
|3
|Аль-Садд
|17
|32
|4
|Аль-Гарафа
|17
|28
|5
|Аль-Араби
|17
|24
|6
|Аль-Сайлия
|17
|23
|7
|Аль-Вакрах
|17
|19
|8
|Аль-Ахли
|17
|19
|9
|Катар СК
|17
|17
|10
|Аль-Хор
|17
|14
|11
|Умм Салал
|17
|14
|12
|Аль-Шханех
|17
|10