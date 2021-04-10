"Аль-Садд" под руководством Хави завершил чемпионат Катара без поражений

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"Аль-Садд" под руководством Хави завершил чемпионат Катара без поражений

Фото твиттер "Аль-Садда"

Завершился очередной розыгрыш чемпионата Катара, победителем которого стал "Аль-Садд".

Команда под руководством Хави досрочно стала чемпионом ещё месяц назад, а теперь закрепила успех новым достижением.

"Аль-Садд" за весь сезон не проиграл ни одного матча в чемпионате: 60 очков в 22 турах - 19 побед и 3 ничьи. Разница забитых и пропущенных голов - 77:14.

Для Хави это шестой трофей в тренерской карьере. Он возглавляет команду с мая 2019 года.

Не пропустите: Хави - лучший тренер февраля и марта в Катаре. | http://soccernews.ru
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Команда М О
1 Аль-Шорта Аль-Шорта 17 42
2 Аль-Райян Аль-Райян 17 38
3 Аль-Садд Аль-Садд 17 32
4 Аль-Гарафа Аль-Гарафа 17 28
5 Аль-Араби Аль-Араби 17 24
6 Аль-Сайлия Аль-Сайлия 17 23
7 Аль-Вакрах Аль-Вакрах 17 19
8 Аль-Ахли Аль-Ахли 17 19
9 Катар СК Катар СК 17 17
10 Аль-Хор Аль-Хор 17 14
11 Умм Салал Умм Салал 17 14
12 Аль-Шханех Аль-Шханех 17 10
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