"Аль-Садд" под руководством Хави завершил чемпионат Катара без поражений

Фото твиттер "Аль-Садда"

Завершился очередной розыгрыш чемпионата Катара, победителем которого стал "Аль-Садд".

Команда под руководством Хави досрочно стала чемпионом ещё месяц назад, а теперь закрепила успех новым достижением.

"Аль-Садд" за весь сезон не проиграл ни одного матча в чемпионате: 60 очков в 22 турах - 19 побед и 3 ничьи. Разница забитых и пропущенных голов - 77:14.

Для Хави это шестой трофей в тренерской карьере. Он возглавляет команду с мая 2019 года.

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