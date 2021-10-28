"Аль-Садд" попросил Хави остаться на пару матчей
Фото: инстаграм Хави/Автор неизвестен
Сегодня "Барселона" объявила о назначении Сержи Бархуана временным главным тренером, однако по информации большинства испанских СМИ постоянным наставником сине-гранатовых будет Хави, который возглавит команду в скором времени.
Как сообщает TV3, нынешний клуб Хави "Аль-Садд" попросил испанца остаться на два матча (до 3 ноябяря), а затем уйти.
Отмечается, что им не нужны деньги, они готовы отпустить Хави бесплатно.
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