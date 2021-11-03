"Аль-Садд" выставил ультиматум "Барселоне" по Хави

Фото: инстаграм Хави Эрнандеса/Автор неизвестен

Катарский "Аль-Садд" не собирается просто так отпускать в "Барселону" главного тренера Хави, сообщает AS.

По сведениям источника, руководство катарцев хочет добиться личной встречи с президентом "Барселоны" Жоаном Лапортой. Также "Аль-Садд" намерен получить один миллион евро в качестве отступных за тренера.

Ранее сообщалось, что Хави уже согласовал с "Барселоной" условия личного контракта. На посту главного тренера каталонцев он может сменить ранее уволенного Рональда Кумана.

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