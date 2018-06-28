"Аль-Садд" заинтересовался капитаном "Атлетико"

Полузащитник "Атлетико" Габи может поиграть в чемпионате Катара

По данным Marca, 34-летний хавбекза интересовал местный клуб "Аль-Садд", в котором играет несколько лет бывшая звезда "Барселоны" Хави.

Наставником команды является известный специалист Жезуалду Феррейра.

За Габи катарский клуб готов заплатить 19 миллионов евро.

Читайте: "Интер" отказался от своих притязаний на Рафинью | soccernews.ru