"Аль-Садд" заинтересовался капитаном "Атлетико"

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"Аль-Садд" заинтересовался капитаном "Атлетико"Полузащитник "Атлетико"  Габи может поиграть в чемпионате Катара

По данным Marca, 34-летний хавбекза интересовал местный клуб "Аль-Садд", в котором играет несколько лет бывшая звезда "Барселоны" Хави.

Наставником команды является известный специалист Жезуалду Феррейра.

За Габи катарский клуб готов заплатить 19 миллионов евро.

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