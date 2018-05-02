Алаба: "Бавария" заслужила выход в финал"

Защитник мюнхенской "Баварии" Давид Алаба прокомментировал вылет своей команды от мадридского "Реала" в полуфинале Лиги Чемпионов.

"Мы полностью опустошены. Мы заслужили выход в финал. Мы хорошо знаем, что нам не удалось реализовать ряд моментов. Мы принимаем поражение всей командой. После их нелепого второго гола мы не сложили руки", - цитирует 25-летнего бека официальный сайт УЕФА.

Напомним, свой комментарий по матчу дал Хуммельс. | soccernews.ru