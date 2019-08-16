Алаба: "Думаю, "Бавария" еще подпишет пару новичков"
Защитник "Баварии" Давид Алаба рассказал, что клубу нужно еще купить несколько футболистов до закрытия трансферного окна. Об этом сообщает AP.
Этим летом мюнхенцы купили Бенжемена Павара, Лукаса Эрнандеса и Ивана Перишича.
"Предстоит сложный и долгий сезон, нужно много футболистов. Думаю, 1-2 игрока еще должны прийти в "Баварию", чтобы поддержать уровень конкуренции. Трансферное окно еще открыто. Думаю, кто-то к нам еще перейдет", - сказал Алаба.
Сегодня, 16 августа, состоится матч 1-го тура чемпионата Германии "Бавария" - "Герта". Начало - в 21:30 (мск).
А еще: "Бавария" сделала предложение по Вернеру| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аугсбург
|0
|0
|2
|Байер Леверкузен
|0
|0
|3
|Бавария Мюнхен
|0
|0
|4
|Боруссия Дортмунд
|0
|0
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|0
|0
|6
|Айнтрахт Франкфурт
|0
|0
|7
|Фортуна Дюссельдорф
|0
|0
|8
|Фрайбург
|0
|0
|9
|Герта
|0
|0
|10
|Хоффенхайм
|0
|0
|11
|Кельн
|0
|0
|12
|Майнц 05
|0
|0
|13
|Падерборн
|0
|0
|14
|РБ Лейпциг
|0
|0
|15
|Шальке
|0
|0
|16
|Унион Берлин
|0
|0
|17
|Вердер Бремен
|0
|0
|18
|Вольфсбург
|0
|0