Алаба готов заключить с "Баварией" долгосрочный контракт, но при одном условии
Переговоры о продлении контракта между "Баварией" и защитником Давидом Алабой продолжаются, сообщает Sport1.
По информации источника, 28-летний футболист готов заключить с мюнхенским клубом долгосрочный контракт и завершить в нём карьеру, но при условии справедливой зарплаты.
Поскольку звёздный австриец и окружение игрока считают его одним из лучших защитников мира, то рассчитывают на оклад более 20 миллионов евро в год.
Действующее соглашение между сторонами истекает следующим летом. За ситуацией следят "Реал", "Барселона" и клубы АПЛ.
В текущем сезоне Алаба сыграл за "Баварию" 38 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 2 ассиста.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20