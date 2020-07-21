Алаба готов заключить с "Баварией" долгосрочный контракт, но при одном условии

Теги бавария мюнхендавид алаба

Алаба готов заключить с "Баварией" долгосрочный контракт, но при одном условии

Переговоры о продлении контракта между "Баварией" и защитником Давидом Алабой продолжаются, сообщает Sport1.

По информации источника, 28-летний футболист готов заключить с мюнхенским клубом долгосрочный контракт и завершить в нём карьеру, но при условии справедливой зарплаты.

Поскольку звёздный австриец и окружение игрока считают его одним из лучших защитников мира, то рассчитывают на оклад более 20 миллионов евро в год.

Действующее соглашение между сторонами истекает следующим летом. За ситуацией следят "Реал", "Барселона" и клубы АПЛ.

В текущем сезоне Алаба сыграл за "Баварию" 38 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

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