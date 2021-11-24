Алаба хочет спасти свой родной клуб
Фото: инстаграм Алабы/Автор неизвестен
Защитник мадридского "Реала" и сборной Австрии Давид Алаба хочет спасти клуб, в котором начинал карьеру.
Как сообщает издание AS, Алаба ведет переговоры с инвестиционным фондом о спасении клуба "Австрия Вена", где он начал свою карьеру, клуб является родным для игрока.
По информации источника, 12,5 миллионов евро - это сумма долга "Австрии". Если долг не будет выплачен в следующую пятницу, это может привести к банкротству клуба.
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|4
|Wolfsberger AC
|22
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|Штурм Грац
|22
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|6
|Хартберг
|22
|29
|7
|Аустрия Вена
|22
|25
|8
|Райндорф Альтах
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|24
|9
|Адмира
|22
|19
|10
|Ваттенс
|22
|19
|11
|Маттерсбург
|22
|18
|12
|Ст. Пелтен
|22
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