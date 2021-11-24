Алаба хочет спасти свой родной клуб

Теги австрия вена iiдавид алабареал мадрид

Алаба хочет спасти свой родной клубФото: инстаграм Алабы/Автор неизвестен

Защитник мадридского "Реала" и сборной Австрии Давид Алаба хочет спасти клуб, в котором начинал карьеру.

Как сообщает издание AS, Алаба ведет переговоры с инвестиционным фондом о спасении клуба "Австрия Вена", где он начал свою карьеру, клуб является родным для игрока. 

По информации источника, 12,5 миллионов евро - это сумма долга "Австрии". Если долг не будет выплачен в следующую пятницу, это может привести к банкротству клуба.

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