Алаба хочет стать самым высокооплачиваемым игроком "Реала"
Защитник мюнхенской "Баварии" Давид Алаба выдвинул мадридскому "Реалу" новые требования по зарплате.
По информации Goal.com, звёздный австриец хочет стать самым высокооплачиваемым игроком "сливочных" с окладом в размере 13 миллионов евро после уплаты налогов.
Сейчас в королевском клубе больше всех зарабатывает капитан Серхио Рамос - 12 миллионов в год.
Напомним, что летом 28-летний Алаба станет свободным агентом и сможет перейти в "Реал" бесплатно.
Не пропустите: "Реал" интересуется защитником "Вильярреала". | http://soccernews.ru
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|Команда
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|О
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|32
|76
|2
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|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20