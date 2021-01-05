Алаба хочет стать самым высокооплачиваемым игроком "Реала"

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Алаба хочет стать самым высокооплачиваемым игроком "Реала"

Защитник мюнхенской "Баварии" Давид Алаба выдвинул мадридскому "Реалу" новые требования по зарплате.

По информации Goal.com, звёздный австриец хочет стать самым высокооплачиваемым игроком "сливочных" с окладом в размере 13 миллионов евро после уплаты налогов.

Сейчас в королевском клубе больше всех зарабатывает капитан Серхио Рамос - 12 миллионов в год.

Напомним, что летом 28-летний Алаба станет свободным агентом и сможет перейти в "Реал" бесплатно.

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