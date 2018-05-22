Алаба и Арнаутович вызваны в сборную Австрии на матч с Россией

Главный тренер сборной Австрии Франко Фода огласил состав команды на предстоящем товарищеские матчи против России (30 мая), Германии (2 июня) и Бразилии (10 июня).

вратари: Хайнц Линднер ("Грассхоппер", Швейцария), Йерг Зибенхандль ("Штурм"), Чичан Станкович ("Зальцбург"), Рихард Штребингер ("Рапид");

защитники: Мориц Бауэр, Кевин Виммер (оба - "Сток Сити", Англия), Кевин Данзо, Мартин Хинтереггер (оба - "Аугсбург", Германия), Александар Драгович ("Лестер", Англия), Штефан Лайнер, Андреас Ульмер (оба - "Зальцбург"), Марвин Поцман ("Штурм"), Себастьян Предль ("Уотфорд", Англия), Давид Алаба ("Бавария", Германия);

полузащитники: Юлиан Баумгартлингер ("Байер", Германия), Флориан Гриллич ("Хоффенхайм", Германия), Штефан Хирлендер ("Штурм"), Штефан Ильсанкер ("Лейпциг", Германия), Флориан Кайнц ("Вердер", Германия), Томас Мург, Луис Шауб (оба - "Рапид"), Ксавьер Шлягер ("Зальцбург"), Алессандро Шопф ("Шальке", Германия), Петер Цуль ("Штурм");

нападающие: Марко Арнаутович ("Вест Хэм", Англия), Гвидо Бургшталлер ("Шальке", Германия), Дени Алар ("Штурм").

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