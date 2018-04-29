Алаба и Мартинес могут сыграть в ответном матче с "Реалом"

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Алаба и Мартинес могут сыграть в ответном матче с "Реалом"

Футболисты "Баварии" - защитник Давид Алаба и полузащитник Хави Мартинес восстановились после травм, сообщает официальный сайт клуба.

Оба игрока сегодня занимались в общей группе. При этом форвард мюнхенцев Роббен тренировался по индивидуальной программе.

Скорее всего, Алаба и Мартинес смогут сыграть в ответном матче 1/2 финала Лиги Чемпионов против "Реала".

Матч "Реал" - "Бавария" состоится 1 мая.

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