Алаба исключил свой возможный переход в "Реал"

Теги бавария мюнхенреал мадриддавид алаба

Алаба исключил свой возможный переход в "Реал"Защитник мюнхенской "Баварии" Давид Алаба исключил свой возможный переход в мадридский "Реал".

"Реал"? В настоящий момент нет ничего конкретного. Я знаю, что в футболе все может случиться очень быстро. Но на данный момент я сосредоточен на сборной, а позже - на предсезонной подготовке с "Баварией". Я чувствую себя очень хорошо в Мюнхене, и у меня все еще есть здесь дела", - цитирует 25-летнего бека fichajes.com.

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