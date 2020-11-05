Алаба может следующим летом бесплатно перейти в "Ювентус"

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Алаба может следующим летом бесплатно перейти в "Ювентус"

Защитник "Баварии" Давид Алаба может следующим летом стать игроком "Ювентуса", утверждает Tuttosport.

По информации издания, немецкий клуб не может договориться с 28-летним футболистом по поводу нового контракта, который истекает в конце текущего сезона. "Ювентус" в свою очередь намерен воспользоваться этим и переманить Алабу бесплатно. Трансферная стоимость игрока - 65 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 австриец в 9 матчах за команду не отметился результативными действиями.

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