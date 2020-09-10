Алаба назвал "Баварии" требования по зарплате

Защитник "Баварии" Давид Алаба продолжает вести переговоры с клубом о продлении действующего контракта.

По информации Kicker, австриец хочет заключить соглашение до 2025 года со значительным увеличением зарплаты.

Сообщается, что футболист ждёт от мюнхенского клуба договор с окладом 25 миллионов евро за сезон.

Напомним, что контракт между сторонами истекает следующим летом. В связи с этим не исключен уход Алабы из "Баварии" в самое ближайшее время.

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