Алаба назвал "Баварии" требования по зарплате

Теги бавария мюнхендавид алаба

Алаба назвал "Баварии" требования по зарплате

Защитник "Баварии" Давид Алаба продолжает вести переговоры с клубом о продлении действующего контракта.

По информации Kicker, австриец хочет заключить соглашение до 2025 года со значительным увеличением зарплаты.

Сообщается, что футболист ждёт от мюнхенского клуба договор с окладом 25 миллионов евро за сезон.

Напомним, что контракт между сторонами истекает следующим летом. В связи с этим не исключен уход Алабы из "Баварии" в самое ближайшее время.

Не пропустите: Перишич покинул "Баварию". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Локомотив" продлил контракт с Рыбчинским

"Локомотив" продлил контракт с Рыбчинским

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов