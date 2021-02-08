Алаба назвал "Челси" свои зарплатные требования
Австрийский защитник мюнхенской "Баварии" Давид Алаба сообщил лондонскому "Челси" свои требования по зарплате, сообщает The Telegraph.
По сведениям издания, футболист хочет получать 23 миллиона евро в год. "Челси" не готов платить игроку такую сумму и подпишет его лишь при снижении требований.
Напомним, что контракт Алабы с "Баварией" истекает летом 2021 года и он может перейти в другой клуб бесплатно. Австрийцем также интересуются "Реал", ПСЖ, "Ювентус", "Барселона", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".
В нынешнем сезоне 28-летний Алаба провел за "Баварию" 26 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18