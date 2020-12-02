Алаба назвал свои новые зарплатные требования. Футболист согласен уменьшить запросы



Австрийский защитник мюнхенской "Баварии" Давид Алаба принял решение уменьшить свои зарплатные требования, сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter.

По сведениям источника, футболист хочет получить четырехлетний контракт с зарплатой 15 миллионов евро в год. Ранее Алаба требовал пятилетнее соглашение с зарплатой 25 миллионов евро в год.

Интерес к австрийцу проявляют "Реал", "Ювентус", "Челси" и ПСЖ. Также есть вероятность продления контракта с "Баварией", хотя на данный момент переговоры остановлены.

Контракт 28-летнего Алабы с "Баварией" истекает летом 2021 года. Таким образом, он сможет перейти в другой клуб бесплатно.

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