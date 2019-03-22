Алаба не исключил, что однажды перейдёт в "Арсенал"

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Алаба не исключил, что однажды перейдёт в "Арсенал"

Защитник "Баварии" Давид Алаба признался, что является болельщиком "Арсенала" и допустил, что однажды окажется в лондонском клубе.

"Сейчас мне очень комфортно в "Баварии", но я могу допустить, что скоро придёт время попробовать себя где-то ещё. В каких чемпионатах я хотел бы поиграть? Испания, Англия. Разумеется, речь идёт о топ-клубах. Я с детства являюсь болельщиком "Арсенала". В какой-то мере ты остаёшься фанатом этой команды на всю жизнь", - приводит слова звёздного австрийца The Express.

В текущем сезоне 26-летний Алаба сыграл за "Баварию" 34 матча, забил 2 гола и сделал 5 ассистов. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2021 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 55 миллионов евро.

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