Алаба не исключил уход из "Баварии"



Защитник мюнхенской "Баварии" Давид Алаба не исключил вероятности перехода в другой клуб.

"Я следил за английской Премьер-лигой, когда был моложе. Тогда я болел за "Арсенал". Одним из моих любимых футболистов был Патрик Виейра. Посмотрим, что будет дальше. Я могу представить себя в другом клубе", - цитирует Алабу The Times.

27-летний Алаба выступает за "Баварию" с 2009 года. В нынешнем сезоне он провел за мюнхенский клуб 22 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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