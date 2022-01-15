Алаба не поможет "Реалу" в финале Суперкубка Испании

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Алаба не поможет "Реалу" в финале Суперкубка Испании

Фото инстаграм Давида Алабы

Защитник мадридского "Реала" Давид Алаба пропустит ближайший матч своей команды.

По информации Marca, 29-летний футболист не успевает восстановиться после травмы подколенного сухожилия.

Таким образом, звёздный австриец не сыграет с "Атлетиком" из Бильбао в финале Суперкубка Испании.

Решающий поединок турнира запланирован на воскресенье, 16 января, 21:30 по московскому времени.

Алаба в текущем сезоне провёл за "Реал" 26 матчей, забил 2 гола и сделал 3 ассиста.

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