Алаба не сыграет со сборной Уругвая

Теги австрияуругвайдавид алаба

Алаба не сыграет со сборной Уругвая

Защитник "Баварии" Давид Алаба выбыл из строя из-за травмы подколенного сухожилия.

Как сообщает официальный сайт австрийского футбольного союза, 25-летний фулбек не сможет принять участие в ближайшем матче национальной сборной.

Напомним, что Австрия 14 ноября проведёт товарищескую встречу с Уругваем. 

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