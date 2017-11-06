Алаба не сыграет со сборной Уругвая

Защитник "Баварии" Давид Алаба выбыл из строя из-за травмы подколенного сухожилия.

Как сообщает официальный сайт австрийского футбольного союза, 25-летний фулбек не сможет принять участие в ближайшем матче национальной сборной.

Напомним, что Австрия 14 ноября проведёт товарищескую встречу с Уругваем.

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