Алаба объяснил, почему отправился утешать Неймара после финала ЛЧ

Защитник "Баварии" Давид Алаба рассказал, почему решил утешить форварда ПСЖ Неймара после финального матча Лиги Чемпионов с "Баварией" (0:1).

Напомним, после финального свистка Неймар не смог сдержать эмоций и расплакался. Алаба обнял футболиста и попытался утешить.

"Так вышло. Неймар испытывает большое давление, на его плечах тяжкая ноша, ведь на нем держится весь клуб.

Важно, что Неймар играет с улыбкой на лице. Мы все любим таких спортсменов", - заявил Алаба в подкасте "Баварии".

Неймар выступает в ПСЖ с 2017 года. Это был первый финал бразильца в составе парижан.

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