Алаба объяснил, почему отправился утешать Неймара после финала ЛЧ

2 Теги псждавид алабанеймарбавария мюнхен

Алаба объяснил, почему отправился утешать Неймара после финала ЛЧ

Защитник "Баварии" Давид Алаба рассказал, почему решил утешить форварда ПСЖ Неймара после финального матча Лиги Чемпионов с "Баварией" (0:1).

Напомним, после финального свистка Неймар не смог сдержать эмоций и расплакался. Алаба обнял футболиста и попытался утешить.

"Так вышло. Неймар испытывает большое давление, на его плечах тяжкая ноша, ведь на нем держится весь клуб.

Важно, что Неймар играет с улыбкой на лице. Мы все любим таких спортсменов", - заявил Алаба в подкасте "Баварии".

Неймар выступает в ПСЖ с 2017 года. Это был первый финал бразильца в составе парижан.

Не пропустите: ПСЖ готов купить Милинковича-Савича за 60 миллионов евро| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Месси,например, постоянно угрюмый ,хотя его облизывают с ног до головы уже 20 лет(как Путина на ТВ) и он получает 150 млн в год!Эгоистичнвя натура , что с него взять ... Уж,точно не чета великолепному , неповторимому,неподражаймуму Кришу!...

Ответить
Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

А вот Лео никто не обнял (( Возможная причина его уходп!

Ответить

главное

Матич решил завершить карьеру в сборной Сербии

Матич решил завершить карьеру в сборной Сербии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов